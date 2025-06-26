В Москве за пять лет обновили более 2 миллионов квадратных метров медучреждений

За пять лет в Москве реконструировали и построили более двух миллионов квадратных метров медицинских объектов. В этом году работы завершат в корпусах больниц имени Филатова, Вересаева, Пирогова, Ворохобова, Боткина, Иноземцева, Морозовской, а также в Московском многопрофильном центре паллиативной помощи.

Некоторые корпуса больниц являются памятниками архитектуры и нуждаются в реставрационных работах. Обновленные здания будут соответствовать современным стандартам. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием, что сделает медицинскую помощь более качественной и доступной для москвичей.

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