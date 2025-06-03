Собянин: корпус № 2 центра паллиативной помощи на улице Двинцев готов к открытию

В столице завершена модернизация паллиативной службы. К открытию готов второй корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи на улице Двинцев. Об этом сообщил Сергей Собянин. Это здание станет пятым отделением длительной респираторной поддержки в городе.

Новый корпус рассчитан на 90 мест, включая отделение для пациентов на ИВЛ. Здесь оборудованы палаты с современной медицинской техникой, системами жизнеобеспечения и комфортными условиями для пребывания. Обновлены не только помещения, но и вся инженерная инфраструктура. После реконструкции количество мест для пациентов по городу достигло 660.

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