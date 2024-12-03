Более 600 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс" в 2024 году. И это на треть больше, чем в 2023-м, рассказал Сергей Собянин.

Город помогает людям с инвалидностью получить новую профессию или повысить квалификацию, а затем – трудоустроиться. Для этого разработано более 60 бесплатных образовательных программ. Реализуются проекты "Доступная работа", "Твой путь в профессию" и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.