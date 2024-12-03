03 декабря, 22:15Новости
Владимир Путин ознакомился с работой московской службы реабилитации
Владимир Путин в Международный день инвалидов ознакомился с работой московской службы реабилитации. Президент посетил центр имени Людмилы Швецовой, где его сопровождали Татьяна Голикова и Сергей Собянин.
Мэр столицы рассказал, что в городе создана единая система поддержки людей с инвалидностью. Владимир Путин осмотрел оборудование центра, понаблюдал за сеансом лечебной физкультуры и пообщался с пациентами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.