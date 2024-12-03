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03 декабря, 22:15

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Владимир Путин ознакомился с работой московской службы реабилитации

Владимир Путин ознакомился с работой московской службы реабилитации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 декабря

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Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им Л. И. Швецовой

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Владимир Путин в Международный день инвалидов ознакомился с работой московской службы реабилитации. Президент посетил центр имени Людмилы Швецовой, где его сопровождали Татьяна Голикова и Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал, что в городе создана единая система поддержки людей с инвалидностью. Владимир Путин осмотрел оборудование центра, понаблюдал за сеансом лечебной физкультуры и пообщался с пациентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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