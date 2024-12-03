Город выделил три участка для строительства производств в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выделил три земельных участка по льготной ставке один рубль в год для строительства производств в Зеленограде в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что возведением объектов займутся инвесторы. С начала этого года им предоставили участки общей площадью более 3,5 гектара. В реализацию проектов планируется вложить свыше четырех миллиардов рублей. В результате в округе появятся индустриальный парк и производственные комплексы, сказал Ефимов.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что сейчас в Москве реализуется больше 20 мер поддержки промышленности. В рамках МаИП в Зеленограде будет создано свыше 37,5 тысячи квадратных метров промышленных площадей и более 500 новых рабочих мест.

Договоры аренды земли заключены с инвесторами на пять лет. В течение этого времени они должны закончить строительные работы и запустить производства.

В Зеленограде построят промышленно-производственный комплекс, указал глава департамента городского имущества Максим Гаман. С его слов, для этого инвестору выделено 1,1 гектара земли по адресу проезд № 707, владение 4. Завод по изготовлению внедорожных кемперов появится на площади один гектар на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе, а на Малинской улице предоставили почти 1,5 гектара для запуска мебельного производства, резюмировал Гаман.

Между тем в Южном Бутове на Бартеневской улице появится производственный комплекс. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи "квадратов". Вложить в проект планируется 0,9 миллиарда рублей.