Останкинская телебашня организовала акцию "Почта Деда Мороза"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Останкинская телебашня запустит акцию "Почта Деда Мороза" совместно с Московской усадьбой зимнего волшебника. Каждый посетитель сможет отправить письмо Деду Морозу с 5 декабря по 14 января, сообщается в телеграм-канале РТРС.

"Останкинская телебашня проводит акцию "Почта Деда Мороза" совместно с Московской усадьбой Деда Мороза уже в третий раз", – говорится в сообщении.

На смотровой площадке для посетителей подготовили бланки и ручки. С собой горожане могут взять наклейки и цветные карандаши. Для ответного письма необходимо указать обратный адрес и почтовый индекс.

"Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза". Конкурс продлится до 19 января, в нем могут участвовать как дети, так и взрослые", – уточнила пресс-служба.

Кроме того, в 14:00 19 декабря телебашню посетят Дед Мороз и Снегурочка. Дети смогут послушать новогодние песни и стихотворения.

Между тем в Москве уже началась почтовая кампания Деда Мороза. Все горожане смогут получить ответ на свои письма, опущенные в специальные почтовые ящики, которые появились в парках, культурных учреждениях и площадках, а также в торговых центрах.

В этом году ящики впервые установили на территории Московского зоопарка, парка "Зарядье", Музея космонавтики, в "Москвариуме" на ВДНХ, в культурном центре "ЗИЛ", в парке "Сказка", а также в благотворительном фонде помощи детям и их семьям "Добрый дом".

