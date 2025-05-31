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31 мая, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: 103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов

Сергей Собянин: 103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов

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В столице назвали лауреатов конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Победителями стали 103 ученика творческих школ и колледжей, а Гран-при получил 18-летний студент колледжа "Академия джаза" Михаил Казаков. Всего в этом году было принято около 2,5 тысяч заявок на 34 номинации в области музыки, хореографии, художественного и театрального искусства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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