МОЭК подала иск в суд к певице Клаве Коке о взыскании долгов за услуги ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Суд в Москве зарегистрировал иск к певице Клаве Коке (настоящее имя – Клавдия Высокова), от которой требуют внести плату за жилую площадь и коммунальные услуги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Заявление направила Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). Документы поступили в суд в конце лета, решения по иску пока нет.

Ранее с Коки уже взыскивали через суд коммунальные платежи. В 2025 и 2026 годах против нее подали три иска – от Мосводоканала, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и МОЭК. Все они касались платы за жилплощадь и коммунальные услуги. Иски были удовлетворены. Суммы в материалах не приводятся.

До этого сообщалось, что с отца артистки Жанны Фриске Владимира через суд взыскивают задолженность по коммунальным платежам за квартиру в Пресненском районе Москвы. Сумма долга не уточняется.

