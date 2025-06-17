Столичные врачи провели операцию на сердце плоду и сохранили беременность

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Врачи Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова и Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой спасли ребенка с патологией сердца и грыжей диафрагмы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, врачи провели операцию на сердце ребенка еще до его появления на свет. Во время обследования было обнаружено опасное осложнение – в районе перикарда (оболочки, окружающей сердце) начала скапливаться жидкость.

Врачи через несколько микропроколов с помощью специализированного оборудования достигли полости перикарда и удалили из нее скопившуюся жидкость. Благодаря этому угроза развития сердца была предотвращена, что позволило продлить беременность на месяц.

После рождения ребенку также успешно прооперировали диафрагмальную грыжу, которая была обнаружена в рамках скрининга. При этой патологии органы брюшной полости перемещаются в полость грудной клетки, что затрудняет их развитие и дальнейшее правильное формирование.

Как отметила вице-мэр, в столице создали мощную сеть из высокотехнологичных перинатальных центров и внедрили единый стандарт акушерско-гинекологической помощи.

"Такой инфраструктурный каркас вкупе с новейшим оборудованием и профессионализмом врачей позволяет не только выявлять сложнейшие патологии на ранних сроках, но и применять уникальные методы лечения еще на стадии внутриутробного развития", – пояснила Ракова.

Ранее столичные врачи спасли девочку в возрасте 2,5 года, у которой в кишечнике были обнаружены дыры из-за проглоченных магнитов. Выяснилось, что ребенок проглотил два круглых магнита размером 5 миллиметров, после чего у нее появились боли в животе и рвота.

Магниты в организме девочки соединились друг с другом и зажали участок слепой и тонкой кишки. Врачи приняли решение сдвинуть магниты, чтобы их разъединить и извлечь, а после – сшить участки перфорации.