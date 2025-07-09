Скончался 5-летний ребенок, пострадавший при атаке ВСУ на пляж в Курске

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Пятилетний мальчик, пострадавший при атаке ВСУ на пляж в Курске, умер во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела – это крайне и крайне много для маленького человека", – написал он.

Случившееся Хинштейн назвал невосполнимой утратой. Также он выразил соболезнования семье ребенка, указав, что власти региона окажут им всю необходимую помощь и поддержку.

"Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути!" – отметил врио губернатора области.

Украинские войска атаковали пляж в Курске вечером 8 июля. В результате три человека погибли, в том числе сотрудник Росгвардии. Кроме того, семь человек получили ранения, включая пятилетнего ребенка.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте. Во время осмотра пляжа и больницы были найдены фрагменты БПЛА и поражающие элементы, которыми были начинены беспилотники для причинения максимального урона мирным гражданам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество решительно осудить теракты киевского режима. По словам дипломата, здравомыслящая часть мира должна увидеть подлинную картину преступлений ВСУ.

