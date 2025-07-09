СК возбудил уголовные дела после атак ВСУ в Курской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовные дела о теракте после атак украинских военных по курскому пляжу и Рыльской центральной районной больнице. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает пресс-служба ведомства.

Во время осмотра пляжа и больницы были найдены фрагменты БПЛА и поражающие элементы, которыми были начинены беспилотники для причинения максимального урона мирным гражданам. Сейчас следователи взаимодействуют с очевидцами и пострадавшими. Кроме того, они назначили ряд судебных экспертиз.

Также сотрудники СК выясняют, кто из представителей вооруженных формирований Украины причастен к этим и другим преступлениям в Курской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 8 июля атаковали пляж в Курске. В результате три человека погибли, в том числе сотрудник Росгвардии. Последний прибыл на место происшествия после того, как появились сообщения об ударе. Мужчина эвакуировал людей.

Кроме того, семь человек получили ранения, включая пятилетнего ребенка, состояние которого оценивается как тяжелое. Мальчика вместе с матерью переведут в Москву.

Ночью в среду, 9 июля, ВСУ атаковали с помощью БПЛА инфекционный корпус больницы, здание скорой помощи и административный объект в городе Рыльске Курской области.

По предварительной информации, в результате удара было посечено остекление в больнице и здании скорой помощи, загорелась кровля. Кроме того, на объекте ЗАО "Агрофирма Рыльская" начался пожар.

Две местные жительницы получили ранения. Одна из их была доставлена в состоянии средней степени тяжести в больницу. Другой была оказана помощь на месте. Женщина будет лечиться амбулаторно.

Украинские военные также атаковали беспилотником придомовую территорию жилого дома в селе Карыж в Глушковском районе. В результате ранение получил пожилой мужчина.

