Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 86 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов самолетного типа удалось ликвидировать в небе над Курской областью – 23 воздушные цели.

Также 16 БПЛА уничтожены над Брянской областью, 15 – над Тульской, 12 – над Белгородской и Орловской, 4 – над столичным регионом, 2 – над Смоленской, 1 – над Воронежской и Рязанской областями.

Ранее два человека пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску Курской области. Противник ударил дронами по инфекционному корпусу больницы, зданию скорой помощи и административному объекту.

До этого три человека были ранены при ударе украинских дронов по поселку Борисовка в Белгородской области. В результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома были повреждены шесть легковых автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах.

