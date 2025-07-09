Два человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ на Рыльск Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА инфекционный корпус больницы, здание скорой помощи и административный объект в городе Рыльске Курской области ночью в среду, 9 июля. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате удара было посечено остекление в больнице и здании скорой помощи, загорелась кровля. На объекте ЗАО "Агрофирма Рыльская" начался пожар.

Две местные жительницы получили ранения. У 30-летней женщины резаная рана груди. Она находится в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается помощь в Курской областной больнице.

У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра и ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь на месте, пострадавшая будет наблюдаться амбулаторно.

Ранее атаке ВСУ подвергся пляж в Курске. В результате три человека погибли, семь получили ранения, в том числе пятилетний мальчик.

Среди погибших – сотрудник Росгвардии, который прибыл на место происшествия сразу после того, как начали поступать сообщения об атаке. Он эвакуировал людей.