Сотрудник Росгвардии погиб при атаке ВСУ на пляж в Курске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все трое погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске – мужчины. Один из них – сотрудник Росгвардии, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Росгвардеец прибыл на пляж сразу после того, как начали поступать сообщения об атаке. Старший сержант эвакуировал людей, когда произошел второй взрыв. От полученных ранений мужчина скончался.

"Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям", – написал Хинштейн.

Также врио губернатора сообщил, что, по уточненным данным, число пострадавших выросло до семи. Из них пятеро, в том числе пятилетний мальчик, находятся в тяжелом состоянии.

Атака ВСУ на пляж "Городской" в Курске произошла вечером 8 июля. Хинштейн подчеркивал, что на месте происшествия работают все оперативные службы города.

Исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров сообщал, что из-за атаки украинского дрона повреждены несколько домов в Железнодорожном округе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в причастности к этим атакам. Она подчеркнула, что Украина использует западное оружие для убийства детей.