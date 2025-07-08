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08 июля, 13:42

Политика

ВС РФ поразили обеспечивающие работу ВПК Украины энергообъекты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ поразили газоэнергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что поражающие удары нанесли бойцы оперативно-тактической авиации, артиллерии группировки войск, ракетных войск, а также ударные беспилотники.

Кроме того, в зоне поражения оказались пункты временного расположения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 133 районах.

Также дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотника самолетного типа, добавило министерство.

Ранее российские военнослужащие поразили территориальные центры комплектования украинской армии. Помимо этого, они нанесли поражающие удары по предприятиям сборки и местам хранения БПЛА ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также по пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.

Российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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