Хинштейн: трое пострадавших при атаке ВСУ на Курск находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Трое пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Шесть пострадавших <...> были доставлены в Курскую областную больницу. Ночью заехал к ним сам", – сообщил он в своем телеграм-канале.

Хинштейн заявил, что операции прошли успешно. Курские врачи сделают все, чтобы поставить пациентов на ноги, а при необходимости свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров.

"Куряне – настоящие герои. По словам очевидцев, пятилетний Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека", – заявил врио главы региона.

У мальчика серьезные ожоги, он в реанимации. Его планируют перевести в Москву вместе с матерью. Другой раненый – парень, который бросился помогать пострадавшим, но в тот момент сработал боеприпас.

"Пожалуйста, будьте внимательны! В случае объявления воздушной тревоги ни в коем случае не пренебрегайте мерами безопасности! Не рискуйте своей жизнью и жизнями детей", – призвал Хинштейн.

Украинские силы атаковали пляж "Городской" в Курске вечером 8 июля. В результате семеро были ранены, еще три человека скончались на месте происшествия. Все трое – мужчины, включая одного сотрудника Росгвардии, который начал эвакуацию людей, но погиб от второго взрыва.

