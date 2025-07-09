МИД РФ призвал мировое сообщество осудить удары Киева по Курску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва призывает международное сообщество решительно осудить теракты киевского режима в Курске и Рыльске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны", – цитирует ее ТАСС.

По словам дипломата, здравомыслящая часть мира должна увидеть подлинную картину преступлений Киева.

ВСУ атаковали пляж в Курске вечером 8 июля. В результате три человека погибли, в том числе сотрудник Росгвардии.

Кроме того, семь человек получили ранения, включая пятилетнего ребенка, состояние которого оценивается как тяжелое. Мальчика вместе с матерью переведут в Москву.

Кроме того, ночью в среду, 9 июля, ВСУ атаковали с помощью БПЛА инфекционный корпус больницы, здание скорой помощи и административный объект в городе Рыльске Курской области. Две местные жительницы получили ранения. Одна из них была доставлена в состоянии средней степени тяжести в больницу.

После атак украинских войск СК возбудил уголовные дела о теракте.

