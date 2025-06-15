Сергей Собянин рассказал, какие цифровые технологии помогают московским врачам

Московские врачи применяют цифровые технологии на всех этапах своей работы: от записи на прием до постановки диагноза и назначения лечения. О возможностях сервисов искусственного интеллекта в сфере медицины рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в электронной медицинской карте есть результаты анализов, протоколы осмотров, назначения и многие другие данные. С умной онлайн-записью легко выбрать нужного специалиста по цели визита и собрать жалобы на самочувствие или боль.

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