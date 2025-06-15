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Новости

15 июня, 11:15

Технологии

Сергей Собянин рассказал, какие цифровые технологии помогают московским врачам

Сергей Собянин рассказал, какие цифровые технологии помогают московским врачам

"Мой район. Новости": реконструкция лечебного корпуса завершилась в клинике им Иноземцева

Сергей Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

Добровольцы сдали кровь в больнице № 52 во Всемирный день донора

В Москве открыли интерактивные арт-объекты ко Дню медицинского работника

В Москве запустили интерактивную акцию ко Дню медицинского работника

Всемирный день донора собрал множество добровольцев в больнице № 52 в Москве

Собянин: в Марьине после реконструкции открыли третий филиал поликлиники № 36

Пациенты со всего мира все чаще начали приезжать в Москву за медицинскими услугами

Московские врачи применяют цифровые технологии на всех этапах своей работы: от записи на прием до постановки диагноза и назначения лечения. О возможностях сервисов искусственного интеллекта в сфере медицины рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в электронной медицинской карте есть результаты анализов, протоколы осмотров, назначения и многие другие данные. С умной онлайн-записью легко выбрать нужного специалиста по цели визита и собрать жалобы на самочувствие или боль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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