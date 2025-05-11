11 мая, 08:45Общество
Китайские агентства предлагают россиянкам до 15 тысяч долларов за донорство яйцеклеток
В Китае растет спрос на доноров яйцеклеток с европейской внешностью. Особенно популярны девушки из России. За участие в программах китайские агентства предлагают до 15 тысяч долларов. Некоторые россиянки соглашаются на поездки, не задумываясь о медицинских рисках и юридических последствиях.
В Поднебесной внегосударственное донорство яйцеклеток запрещено. За такие процедуры предусмотрено до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы. Агентства действуют подпольно, перевозят женщин в "секретные" лаборатории без связи и навигации.
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