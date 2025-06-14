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14 июня, 16:30

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В Москве запустили интерактивную акцию ко Дню медицинского работника

В Москве запустили интерактивную акцию ко Дню медицинского работника

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В столице установили интерактивные арт-объекты, с помощью которых можно поздравить и поблагодарить врачей и всех, кто трудится в системе здравоохранения. Кнопки, активирующие световые сигналы благодарности, появились в "Музеоне", на ВДНХ и Патриарших прудах.

По словам заммэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, акция приурочена ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 15 июня. В рамках праздника на медиафасадах города начали транслировать портреты врачей и слова благодарности от горожан и артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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