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Новости

13 июня, 17:30

Культура

Детский спектакль "Муха-цокотуха" прошел в рамках "Театрального бульвара"

Детский спектакль "Муха-цокотуха" прошел в рамках "Театрального бульвара"

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Детский спектакль "Муха-цокотуха" прошел в рамках "Театрального бульвара". Представление было показано на сцене на Чистопрудном бульваре.

Каждый желающий может посетить в рамках фестиваля не только детские спектакли, но и посмотреть на экспериментальные перфомансы. Свои представления в Москве готовы показать творческие коллективы из разных российских регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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