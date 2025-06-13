Детский спектакль "Муха-цокотуха" прошел в рамках "Театрального бульвара". Представление было показано на сцене на Чистопрудном бульваре.

Каждый желающий может посетить в рамках фестиваля не только детские спектакли, но и посмотреть на экспериментальные перфомансы. Свои представления в Москве готовы показать творческие коллективы из разных российских регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

