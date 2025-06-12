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12 июня, 23:30

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Масштабная реконструкция боя СВО состоялась в парке "Патриот"

Масштабная реконструкция боя СВО состоялась в парке "Патриот"

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Москвичам показали реконструкцию современного боя в парке "Патриот"

Масштабная реконструкция боя специальной военной операции состоялась в парке "Патриот". Участники воссоздали один из эпизодов СВО с помощью бронетехники и мощных пиротехнических эффектов.

В мероприятии приняли участие около 30 человек, из них большая часть – это военно-патриотический исторический клуб "Орла". Тем временем "Патриот" представил трофейную технику, которая имеется в коллекции и восстановленную силами парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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