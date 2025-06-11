В Москве начался исторический фестиваль "Времена и эпохи"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Исторический фестиваль "Времена и эпохи", посвященный Году защитника Отечества, начался в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"Фестиваль продлится до 15 июня. В программе – сотни часов мастер-классов, экскурсий, музыкальных выступлений и квестов. Еще для посетителей подготовили реконструкции событий и сражений времен Ярослава Мудрого, Александра Невского, Александра I, Николая I", – рассказала заммэра.

Фестиваль объединил примерно 50 локаций по всей столице, включая парки, бульвары и площади. Различные исторические эпохи удастся воссоздать при помощи более 2 тысяч реконструкторов со всей страны и даже других стран.

В парке "Печатники" можно будет увидеть героев Северо-Восточной Руси XIII века. Гости ознакомятся с работой кузнецов, гончаров и ткачей, а также увидят бытовые сцены, посетят концерт и турниры дружин.

В парке "Митино" горожане и гости станут свидетелями событий 1805–1815 годов, от битвы под Шенграбеном до падения Наполеона Бонапарта. За 5 дней на этой площадке ожидаются музыкальные вечера с танцами, парады пехоты и кавалерии, строевые занятия и реконструкции сражений.

В парке имени Ю. М. Лужкова можно ознакомиться с периодом правления Ярослава Мудрого. На площадке расположены арена для проведения турниров, древнерусский порт, мастерские ремесленников, полевые лагеря. Гостей ожидают дружинные учения, а по вечерам – реконструкции битв между княжествами.

При этом в Парке Горького каждый день можно увидеть воссозданный Всесоюзный парад физкультурников народов СССР. Свыше 250 реконструкторов той эпохи выполнят гимнастические элементы, пройдут строевым шагом с флагами и спортивным инвентарем.

Некоторые площадки в этом же парке будут посвящены советскому кинематографу 1940-х годов. Там, в частности, покажут музыкальные сцены из фильма "Свинарка и пастух".

Исторический фестиваль развернулся также в декорациях кинопарка "Москино". Там можно увидеть автомобильную мастерскую, автобусное депо, магазин продуктов и почтовую службу времен первых лет после окончания Великой Отечественной войны. Помимо прочего, для детей и взрослых было подготовлено свыше 30 мастер-классов, а также концерты.

Посвященные разным периодам истории локации развернулись в каждом округе Москвы. На Ореховом бульваре покажут историю Крыма, на Волгоградском проспекте расскажут о Древнем Египте, а в проезде Серебрякова представят моду СССР.

Узнать расписание событий и адреса площадок можно на официальной странице фестиваля в турсервисе Russpass.

Фестиваль "Времена и эпохи" является частью проекта "Лето в Москве", который объединит мероприятия на более чем 400 площадках города.

Еще одной частью проекта стал фестиваль "Театральный бульвар". В рамках первой недели его работы зрители поучаствовали более чем в 120 мероприятиях. Для гостей провели спектакли, мастер-классы, репетиции и другое.

