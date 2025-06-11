Резиденты "Технополиса "Москва" запатентовали более 20 роботизированных механизмов

Роботов производят в особой экономической зоне "Технополис "Москва". За годы работы резиденты технопарка запатентовали более 20 механизмов. Роботы-помощники все чаще применяются в доставке, складской сортировке, сельском хозяйстве и машиностроении.

Среди последних разработок – система инвентаризации на базе дронов, способная за час отсканировать до полутора тысяч паллет даже при температуре до минус 25 градусов. Это в шесть раз быстрее ручного труда. Вся система работает автономно – дроны детектируют логистические этикетки и ориентируются без внешних источников связи.

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