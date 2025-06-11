11 июня, 06:45Технологии
Резиденты "Технополиса "Москва" запатентовали более 20 роботизированных механизмов
Роботов производят в особой экономической зоне "Технополис "Москва". За годы работы резиденты технопарка запатентовали более 20 механизмов. Роботы-помощники все чаще применяются в доставке, складской сортировке, сельском хозяйстве и машиностроении.
Среди последних разработок – система инвентаризации на базе дронов, способная за час отсканировать до полутора тысяч паллет даже при температуре до минус 25 градусов. Это в шесть раз быстрее ручного труда. Вся система работает автономно – дроны детектируют логистические этикетки и ориентируются без внешних источников связи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.