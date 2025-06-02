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02 июня, 19:30

Транспорт

В Москве прошла шестая конференция Haraba от "Авито Авто"

В Москве прошла шестая конференция Haraba от "Авито Авто"

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В Москве прошла шестая федеральная конференция Haraba от "Авито Авто", которая собрала более тысячи профессиональных продавцов, дилеров и автоэкспертов со всей России. Главной темой встречи стали современные тенденции на авторынке, цифровизация продаж и развитие профессионального сообщества.

Как отметили участники, в последнее время большинство покупателей автомобилей сначала изучают предложения онлайн, а коммуникация все чаще переходит в текстовые чаты – уже более 60% сделок начинаются и завершаются без звонков. Растет роль рейтингов, репутации продавца и прозрачности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортавтогородвидеоЕкатерина Фоменко

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