В Москве начали принимать пациентов при помощи ИИ-агента. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, врач на приеме может потратить много времени на поиск информации о прошлых назначениях и исследованиях. Поэтому применяются инструменты быстрого поиска, например, саммаризация – метод сокращения и упрощения информации до ключевых аспектов. Его активно использует ИИ-агент.

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