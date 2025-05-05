Собянин: в 290 поликлиниках Москвы завершена реконструкция

В этом году в Москве завершится крупнейшая в истории города программа реконструкции поликлиник. Об этом Сергей Собянин сообщил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

По словам мэра, с 2020 года отремонтировано 290 поликлиник – это 85% от общего числа. В работе остаются еще 47 зданий. Все учреждения будут современными и полностью оснащенными. Вслед за поликлиниками власти планируют модернизировать и стационары.

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