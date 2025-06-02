Собянин: форум "Облачные города" в этом году будет посвящен роботизации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Форум о будущем мегаполисов БРИКС "Облачные города" в 2025 году будет посвящен роботизации и искусственному интеллекту, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Современные города представляют собой сложную и непрерывно развивающуюся систему. Новые цифровые технологии и сервисы появляются и внедряются здесь чуть ли не каждый месяц <...> Мы понимаем, как важно обмениваться опытом с другими мегаполисами", – рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что для этого в 2023 году власти столицы организовали "Облачные города", в результате чего была создана эффективная площадка для обмена лучшими практиками, экспертизой и технологиями.

В первом форуме приняли участие свыше 5 тысяч человек, в 2024 году участников "Облачных городов" уже было 13 тысяч. Площадка собрала делегации Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Катара, Египта и Танзании. В рамках форума им удалось познакомиться с работой основных технологических и инфраструктурных объектов российской столицы, в том числе Ситуационного центра метрополитена, "Цифрового двойника столицы", а также технопарка "Сколково".

Кроме того, по итогам форума делегации подписали ряд соглашений, включая документы о внедрении технологий отечественных компаний "Информтехника", IBI software и Digital practices в Египте. Помимо этого, фонд "Сколково" договорился о сотрудничестве с одной из ключевых компаний в ОАЭ в области высокотехнологичных программ The Corporate Group, а также с игровым концерном Game Art Pioneers.

"17–18 сентября на площадке МКЗ "Зарядье" Москва примет представителей органов власти, руководителей бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений из более чем 35 зарубежных стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки", – поделился градоначальник.

В ходе форума более 320 экспертов обсудят приоритет и стратегии развития мегаполисов до 2040 года с акцентом на роль технологий. Собянин подчеркнул, что активное развитие робототехники, а также повсеместная автоматизация и ИИ являются главными драйверами развития производства, труда и систем социальных отношений в больших городах.

"По окончании деловой программы участники форума смогут поближе познакомиться с Москвой, ее богатой историей и культурой. Покажем гостям столицы лучшее из того, что делает наш город лидером технологических перемен и лучшим местом для жизни", – добавил мэр.

По его словам, сотрудничество государств БРИКС и других стран обеспечивает благоприятные условия для внедрения инновационных технологий, а также создает более устойчивые и комфортные города для будущих поколений.

Ранее Собянин рассказывал, что третий международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в "Зарядье" с 28 по 30 августа в рамках Московской недели моды. Главная тема мероприятия – создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов и концепций, подчеркивал мэр.

На предстоящем форуме соберутся дизайнеры, эксперты и предприниматели из различных регионов, включая страны БРИКС, Азию, Африку, Ближний Восток, Латинскую и Северную Америку, Океанию, СНГ. Участники определят перспективные направления развития моды как в странах БРИКС, так и в глобальном масштабе.

