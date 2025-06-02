Собянин: форум "Облачные города" в этом году будет посвящен роботизации

Форум "Облачные города", который пройдет 17 и 18 сентября в "Зарядье", будет посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра Москвы, форум объединяет представителей органов власти, бизнеса, технологических компаний и научного сообщества из более чем 35 стран. В этом году свыше 320 экспертов обсудят приоритет и стратегии трансформации городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.