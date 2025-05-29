29 мая, 12:30Транспорт
В Москве открылась крупнейшая выставка строительной техники
В "Крокус Экспо" стартовала крупнейшая международная выставка строительной техники и технологий – CTT Expo. В этом году она проходит в 25-й раз. Участие в ней принимают более тысячи компаний из восьми стран. На стендах представлены новинки строительной техники, запчастей и коммерческого автотранспорта.
Генеральным партнером выставки выступила платформа "Авито", развивающая направления аренды и продажи спецтехники. По словам организаторов, рынок активно переходит в онлайн: около 40% сделок уже совершается через цифровые платформы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.