В Москве открылась крупнейшая выставка строительной техники

В "Крокус Экспо" стартовала крупнейшая международная выставка строительной техники и технологий – CTT Expo. В этом году она проходит в 25-й раз. Участие в ней принимают более тысячи компаний из восьми стран. На стендах представлены новинки строительной техники, запчастей и коммерческого автотранспорта.

Генеральным партнером выставки выступила платформа "Авито", развивающая направления аренды и продажи спецтехники. По словам организаторов, рынок активно переходит в онлайн: около 40% сделок уже совершается через цифровые платформы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.