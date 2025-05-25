В России упростили оформление билетов в поездах дальнего следования для инвалидов

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Российский кабмин упростил процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования. Соответствующее постановление подписано, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее при покупке билета через кассу инвалидам нужно было предоставить документы, подтверждающие право на льготу. Согласно новым правилам, теперь будет достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также назвать номер СНИЛС.

Проверка данных будет проводиться автоматически через через государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

В кабмине уточнили, что аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт. Решение распространить это на железнодорожные кассы поддержала общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов".

Между тем российское правительство одобрило инициативу Минюста об освобождении от обязательных работ родителей детей-инвалидов, а также осужденных женщин и отцов-одиночек. Для этих категорий граждан пересмотрят КоАП РФ. В настоящее время наказание в виде обязательных работ запрещено для женщин с детьми в возрасте до трех лет, а также беременных и инвалидов I и II групп.