Минтранс предложил продлить онлайн-продажу льготных авиабилетов

Минтранс предложил продлить продажу льготных авиабилетов через интернет до ноября следующего года. Ведомство считает, что это позволит увеличить количество доступных по спецтарифу билетов.

Изначально эксперимент планировали завершить в июле. Льготные билеты доступны молодым людям до 23 лет, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, а также жителям Дальнего Востока и Калининградской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.