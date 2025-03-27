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27 марта, 07:15

Транспорт

Минтранс предложил продлить онлайн-продажу льготных авиабилетов

Минтранс предложил продлить онлайн-продажу льготных авиабилетов

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Минтранс предложил продлить продажу льготных авиабилетов через интернет до ноября следующего года. Ведомство считает, что это позволит увеличить количество доступных по спецтарифу билетов.

Изначально эксперимент планировали завершить в июле. Льготные билеты доступны молодым людям до 23 лет, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, а также жителям Дальнего Востока и Калининградской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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