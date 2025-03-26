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Новости

26 марта, 11:15

Новости

В Москве упрощен порядок размещения летних веранд – Сергей Собянин

В Москве упрощен порядок размещения летних веранд – Сергей Собянин

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Столичные рестораторы смогут открывать уличные веранды без согласования проекта, если на них не будет сложного оборудования. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Разрешается устанавливать только мебель, зонты и декоративные элементы. Если же веранда оборудуется освещением, обогревателями или другими техническими приспособлениями, согласование остается обязательным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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