В Москве упрощен порядок размещения летних веранд – Сергей Собянин

Столичные рестораторы смогут открывать уличные веранды без согласования проекта, если на них не будет сложного оборудования. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Разрешается устанавливать только мебель, зонты и декоративные элементы. Если же веранда оборудуется освещением, обогревателями или другими техническими приспособлениями, согласование остается обязательным.

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