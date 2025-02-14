14 февраля, 08:15Транспорт
Авиакомпании предложили узаконить продажу билетов сверх мест в самолете
Российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", предложили узаконить овербукинг – продажу билетов сверх доступных мест. Компании хотят получить право менять дату, рейс и маршрут перелета без согласия пассажира при выплате компенсации.
В Минтрансе инициативу встретили скептически, посчитав, что это нарушает права потребителей, но готовы обсуждать возможные решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.