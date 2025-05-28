В Госдуме предложили продлить скидки на авиабилеты детям до 14 лет. С начала 2025 года все российские авиакомпании обязали продавать билеты детям до 12 лет со скидкой 50%. Перевозчики объяснили границы такого возраста отсылкой к международным нормам.

Авторы инициативы призвали поднять планку и считать билет детским, пока подросток не получит паспорт, который выдают в 14 лет.

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