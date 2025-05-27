Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству в Зеленограде, сообщив, что в этом году в районе Савелки по просьбам жителей у Большого городского пруда будет создано многофункциональное современное общественное пространство.

"На игровой площадке для самых маленьких разместим яркие холмы и полусферы с тоннелями, горками и зацепами. Ребятам среднего возраста будут интересны четыре игровых комплекса с горками, переходами, качелями, песочницей, элементами из канатов для лазания и мини-скалодромом", – написал мэр столицы в своем блоге.

Столько же спортивно-игровых комплексов с балансирами, трубами, кольцами и разнообразными элементами для тренировки ловкости и координации из канатов появится для детей постарше.

Кроме того, в рамках работ специалисты обновят три площадки для пляжного волейбола и зону воркаута, а на пляже установят удобные лежаки, зонтики и раздевалки, оборудуют два деревянных понтона и обустроят площадку с летним кафе. Пешеходные дорожки также будут отремонтированы. Вдоль них разместят скамейки и парковые качели с навесами.

Вместе с тем, по словам Собянина, специалисты благоустроят газон, установят современные опоры освещения и велопарковки. Также предусмотрена и реконструкция спасательного пункта с вышкой и местом для врачей.

Благоустройство затронет не только зону у пруда, но и дворовые территории в пяти районах Зеленограда. В работы включат участки в Крюкове между корпусами 2027 и 2028, Старом Крюкове – у корпусов 842 и 829, Савелках – у корпуса 337, Матушкине – у дома 2 по Березовой аллее и в Силине – двор дома 1206. На детских площадках появятся новые игровые комплексы, в спортивных зонах – новые тренажеры, а в тихих зонах – лавочки.

Параллельно с этими работами пройдет реабилитация водоемов. Специалисты ГУП "Мосводосток" займутся Дунькиным прудом в 12-м микрорайоне района Силино.

Мэр столицы напомнил, что в прошлом году в Зеленограде привели в порядок две зеленые зоны у воды в районах Матушкино и Силино.

Ранее стало известно о планах по благоустройству в парке "Дубрава" на северо-западе Москвы. Там появятся новые тренажеры и лаунж-зона с шезлонгами. Специалисты сохранят места отдыха и модернизируют имеющиеся зоны для занятий спортом и детских игр.

Вокруг водоема в рамках работ будут обновлены деревянные настилы, покрытие дорожек и тропинок. При этом мастера сохранят и реконструируют сухой фонтан.

