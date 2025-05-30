Собянин удвоил размер грантов "Открытая сцена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы увеличило размер гранта для победителей конкурса "Открытая сцена" с 800 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Открытая сцена" впервые прошла в столице в 2012 году. Проведение конкурса направлено на поддержку театральных и музыкальных проектов и программ.

В прошлом году на конкурс было подано 45 заявок. В результате поддержка была оказана 23 театральным и 8 музыкальным проектам. Ожидается, что в 2025 году количество заявок увеличится в два раза.

Немногим ранее в Москве завершился третий, заключительный этап конкурса грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. Он прошел сразу на нескольких площадках города, где участники представляли выставки живописи, спектакли и эстрадно-джазовые выступления.

В рамках события гранты ежегодно вручают для поддержки одаренных детей и молодежи от 7 до 20 лет. Участники соревнуются в 34 номинациях: музыкальное, изобразительное, театральное и хореографическое искусство. В прошлом году фонд увеличили до 12,37 миллиона рублей.

