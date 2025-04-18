В столице пройдет заключительный тур конкурса грантов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий, заключительный этап конкурса грантов мэра Москвы в области культуры и искусства пройдет с 20 апреля по 25 мая. На столичных площадках состоятся открытые выступления участников и выставки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гранты ежегодно вручают для развития творческих способностей, поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от 7 до 20 лет. Участники состязаются 34 номинациях, среди которых музыкальное, изобразительное, театральное и хореографическое искусство. В прошлом году грантовый фонд был увеличен в три раза, до 12 370 000 рублей.

Соревнования в первой номинации пройдут 23 апреля в музейном объединении "Музей Москвы", где участники представят выставки живописи и декоративно-прикладного искусства, архитектурные работы и дизайн-макеты.

В Московском государственном академическом театре "Русская песня" 25 апреля можно будет увидеть выступления участников номинаций "Гитара" и "Фольклор", 28 апреля в Центре оперного пения имени Галины Вишневской зрители услышат исполнителей академического вокала, а 29 апреля в киноконцертном зале "Эльдар" на сцену выйдут эстрадно-джазовые музыканты.

В Московском театре "Новая опера" имени Е. В. Колобова 30 апреля состоится выступление хоровых коллективов, а в Мемориальном музее А. Н. Скрябина 6 мая в рамках конкурса участники подготовят номера на фортепиано и оркестровых струнных инструментах.

Также участников приглашают на открытые прослушивания по струнным народным, клавишным народным, ударным и духовым инструментам в Московском международном доме музыки 15 и 16 мая, а 19-го числа в Российской академии музыки имени Гнесиных пройдет концерт участников номинации "Орган и клавесин".

Заключительным днем будет 21 мая, когда на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко появятся артисты классической, народной и современной хореографии.

Всего лауреатами окажутся 103 участника. Среди тех, кто заберет дипломы первой степени, и выберут обладателя Гран-при.

Первый тур грантов состоялся в заочном режиме с 25 февраля по 10 марта, а второй тур – с 20 марта по 10 апреля. В третий этап смогли пройти 149 человек. Всего на конкурс приняли более 2,5 тысячи заявок.

Ранее начался новый этап Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Таланты". Участники пройдут обучение в рамках программ повышения квалификации на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также стажировку в 20 театрах столицы. Им придется заниматься созданием собственного проекта.

