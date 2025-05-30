Технологическая конференция Startup Village прошла в "Сколково"

В "Сколково" прошла технологическая конференция Startup Village. Форум собрал более 16 тысяч участников.

На стенде правительства Москвы было представлено свыше 20 решений от участников столичного инновационного кластера. Сам стенд был построен по принципу ключевых запросов технологического бизнеса: создай продукт, протестируй решение, получи поддержку и учись у лучших.

Участники смогли узнать о действующих в городе программах поддержки стартапов и подать заявку на участие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.