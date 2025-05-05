Эксперты предупредили о росте дипфейк-атак к концу 2025 года. Аферисты все чаще используют фотографии или видеозаписи, на которых голос или внешность человека подделаны с помощью нейросети.

По данным специалистов, к концу года каждый второй россиянин может столкнуться с таким способом обмана. С совершенствованием технологий распознать такое мошенничество становится сложнее. В МВД назвали признаки дипфейка: неестественная интонация речи, редкое моргание и несоответствие движений губ при разговоре.

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