Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 12:30

Технологии

Столичные больницы представят новейшие технологии на конференции в "Сколкове"

Столичные больницы представят новейшие технологии на конференции в "Сколкове"

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Столичные больницы впервые представят новейшие технологии на международной конференции в "Сколкове". Их покажут на стенде "Создано московскими врачами", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что Москва активно инвестирует в развитие медицины, так как стремится стать одним из мировых лидеров в области использования технологий в клинической практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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