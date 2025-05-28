Столичные больницы представят новейшие технологии на конференции в "Сколкове"

Столичные больницы впервые представят новейшие технологии на международной конференции в "Сколкове". Их покажут на стенде "Создано московскими врачами", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что Москва активно инвестирует в развитие медицины, так как стремится стать одним из мировых лидеров в области использования технологий в клинической практике.

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