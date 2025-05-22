Новости мира: взрыв произошел на дизельном заводе в Мексике

Мощный взрыв прогремел на дизельном заводе на северо-востоке Мексики. Инцидент произошел в штате Нуэво-Леон. После этого на предприятии начался пожар. Огонь охватил по меньше мере 13 контейнеров с топливом, емкость каждого превышает 10 тысяч литров. По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу. Остальных сотрудников завода эвакуировали в безопасное место.

Тем временем сотни пропалестинских демонстрантов собрались у здания конгресса в центре Мадрида. Митингующие требовали прекратить продажу оружия Израилю и скандировали "Пусть Газа живет" и "Остановите истребление". Многие требовали полного прекращения дипломатического и военного сотрудничества с Тель-Авивом. Протестующие также осудили недавнюю ярмарку вооружений, которая прошла в Мадриде. Подобные акции начались в Испании после того, как военное командование Израиля объявило о новом наземном наступлении в секторе Газа.

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