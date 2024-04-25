Новости мира: суд отменил тюремный срок Вайнштейну за изнасилование

Нью-Йоркский суд отменили один из приговоров американскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуальном насилии. Оказалось, что судья дал слово свидетелям, которые не имели отношения к обвинениям.

Ямайка планирует выйти из-под британской короны к 2025 году и стать республикой. О планах заявил замминистра иностранных дел. По его словам, сейчас власть британского монарха – номинальна, и все решения принимает местное правительство.

Мощный оползень после дождей смыл часть шоссе, соединяющее Индию и Китай. Образовалась яма в несколько метров длиной. Обошлось без пострадавших.

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