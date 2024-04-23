Новости мира: акция протеста учителей прошла в Боливии

Акция протеста учителей прошла в столице Боливии. Педагоги съехались со всей страны в Ла-Пас и вышли к министерству образования с требованием повысить пенсии и зарплаты. Людей разгоняли слезоточивым газом и дымовыми шашками. Есть пострадавшие.

В Малайзии столкнулись два вертолета. Погибли 10 человек, они были членами экипажей. Один из вертолетов зацепил хвост другого винтом, после чего обе машины упали. Авария случилась над стадионом с бассейном во время репетиции военного парада.

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