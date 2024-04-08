Самолет Boeing совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки двигателя – ABC News

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/ZUMA

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс из Денвера в Хьюстон, совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей. Об этом со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США сообщает ABC News.

"Самолет Southwest Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в воскресенье… после того, как обшивка двигателя открепилась во время взлета", – указано в сообщении.

Посадка прошла без инцидентов, в настоящее время технический персонал осматривает самолет.

Ранее сообщалось, что у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Из-за разгерметизации эксплуатацию некоторых самолетов в США приостановили. Ограничение распространяется примерно на 171 самолет.

