Токаев отменил международный форум "Астана" из-за паводков

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об отмене международного форума "Астана" в 2024 году. Причиной стало наводнение в стране, сообщил он в соцсети X (ранее Twitter).

"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение форума", – подчеркнул он.

Глава Казахстана уточнил, что форум возобновит работу в следующем году.

"Надеюсь, приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению", – добавил он.

Ранее власти Оренбурга решили снизить давление в сети водоснабжения в южной части города. Такие меры приняли из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго".

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

