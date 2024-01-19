Онколог озвучил основные причины развития рака желудка

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Генетическая предрасположенность, бактерия Helicobacter pylori и канцерогены – главные причины рака желудка. Об этом заявил врач-онколог высшей категории, врач-хирург Беслан Балкаров в разговоре с "Газетой.ру".

По его словам, онкология может быть вызвана генетической предрасположенностью, если у близких родственников был рак желудка. Так, диффузный рак желудка развивается из-за мутации в гене CDH1, неполипозный колоректальный рак появляется при мутации генов MLH1 или MSH2, проксимальный полипоз желудка возникает из-за мутаций гена APC – все эти патологии прямо или косвенно связаны с раком желудка, объяснил эксперт.

Вторая причина развития онкологического заболевания, по его мнению, – колонизация желудка бактерией Helicobacter pylori. Балкаров считает, что она является одной из самых опасных грамотрицательных бактерий, обитающих в пилорическом отделе желудка. Бактерия опасна тем, что она может выжить в агрессивной кислой среде органа и повредить его слизистую. Пока она там живет, появляются воспаления, которые сначала вызывают "обычные" заболевания ЖКТ, а потом и рак желудка, рассказал специалист.

Кроме того, врач связал высокие риски развития заболевания с чрезмерным потреблением копченой, жареной, соленой, острой и консервированной пищи. Также переедание и быстрые перекусы вместо полноценного приема пищи могут привести к нарушению работы желудка и спровоцировать рак, предупредил Балкаров.

Врач назвал еще один фактор риска развития заболевания – канцерогены в пище. Он уверен, что нитриты, нитраты, азотная и азотистая кислоты, которые содержатся в овощах, фруктах, копченых и вяленых продуктах, пиве и сырах, обладают особой химической активностью и могут нарушить целостность клеток слизистой желудка, вызвав перерождение здоровых клеток в опухолевые. С его слов, мощными провокаторами онкологии ЖКТ являются также алкоголь и табак. Они вызывают острые эрозивные процессы, которые позже могут перерасти в рак желудка, отметил онколог.

Эксперт указал, что благодаря современной медицине выявить заболевание можно на ранних сроках. Он считает, что на таких стадиях самый успешный способ лечения рака – операция с удалением пораженного органа с регионарными лифмоузлами. В некоторых случаях, продолжил специалист, лечение могут дополнять лучевая и химическая терапии. При лечении рака на ранних стадиях выживаемость пациента составляет более 80%, подытожил Балкаров.

Ранее сообщалось, что американские медики зафиксировали рост заболеваемости раком по всему миру среди молодого поколения. По информации журнала BMJ Oncology, число людей с диагностированной онкологией выросло на 12,8% за период исследований с 2000 до 2019 года. Также, по статистике врачей, возраст пациентов стал сужаться до 50 лет.

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