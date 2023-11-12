Онколог назвал продукт, который может привести к раку кишечника

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Употребление некоторых продуктов может привести к развитию рака кишечника. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на хирурга и онколога Ивана Карасева.

По словам специалиста, формирование полипов в кишечнике, которые имеют свойство преобразовываться в раковые, может быть вызвано несбалансированным питанием. Наибольший вред пищеварительной системе могут оказать жареные, острые, жирные и копченые блюда.

Карасев обратил внимание, что большим количеством жира отличается колбаса. Она представляет собой продукт из переработанного мяса с обрезками из жира и усилителями вкуса. Колбаса, по словам онколога, не несет пользы для организма.

Для профилактики рака кишечника врач рекомендовал регулярно проходить обследования, поскольку в 80% случаев заболевание выявляется на поздних стадиях. Особенно важно обращаться к специалистам при появлении боли или других симптомов, заключил он.

Отказаться от употребления колбасы ранее рекомендовал и врач-терапевт Георгий Сапего. Он отметил, что соль в продукте провоцирует повышение артериального давления, а насыщенные жиры увеличивают уровень холестерина в крови.



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