Новости мира: в Колумбии выпал град размером с мяч для пинг-понга

В столице Колумбии прошел сильный град. Местные жители засняли, как в Боготе выпали осадки в виде льдин, размером почти как мячи для пинг-понга. Информация об ущербе от непогоды пока уточняется.

Тем временем США планируют отправить дополнительных военных советников в Киев. Как заявили в Пентагоне, эти люди будут консультировать украинское правительство и ВСУ, а также следить за тем, как используется американское вооружение. По данным западных СМИ, речь идет как минимум о 60 военных США.

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