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10 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: взрыв произошел на ГЭС в Болонье

Новости мира: взрыв произошел на ГЭС в Болонье

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Ночью 10 апреля в Италии произошел взрыв на крупной гидроэлектростанции в Болонье. Известно, что в момент происшествия на ГЭС находились 15 человек. Пятеро погибли, еще столько же пострадали. В данный момент под завалами спасатели продолжают искать пропавших без вести.

Тем временем в мексиканском городе Игуала протестующие подожгли здание правительства штата и парковку перед ним. Они требуют от властей продолжить расследование и дать ответы по делу об исчезновении в ходе беспорядков 43 студентов 10 лет назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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